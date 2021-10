Die Bauarbeiten an der neuen Kindertagesstätte in Winden neigen sich dem Ende zu. Vom 5. Oktober an sollen die Kinder planmäßig ihre beengte Betreuungseinrichtung im Ortskern gegen die moderne und geräumige Kita am Ortsrand eintauschen. „Es sieht so aus, als bekämen wir das hin“, sagte Bürgermeister Uwe Bruchhäuser nun in einer Sitzung des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.