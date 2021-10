Bauarbeiten bei Berg: Kreisstraßen teils frei

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Berg im Bereich der K 14 „Lindenstraße“ und der K 75 in Richtung Hunzel sind fertiggestellt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Die beiden Kreisstraßen sind dann ab Mittwoch, 20. Oktober, wieder in Richtung Singhofen und Hunzel für den Verkehr freigegeben.

Weiter voll gesperrt bleibe die K 14 sowohl innerhalb der Ortsdurchfahrt von Berg als auch auf der freien Strecke bis zur Ortslage von Marienfels. Hier werden die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt aufgenommen. Neben dem Pflasterrückbau und der Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen in der Ortslage werden auf der freien Strecke neue Asphaltschichten aufgebracht.

Wie es weiter in der Pressemitteilung heißt, müssen die Arbeiten aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten unter Vollsperrung erfolgen. Die Umleitungsstrecke verläuft über Hunzel und Singhofen in Richtung K 14 nach Berg. In Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse werden die Arbeiten laut LBM bis spätestens Frühjahr abgeschlossen sein.