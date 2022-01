Bauland ist das Zauberwort. Bauland generiert neue Einwohner, neue Einwohner zahlen Steuern. Ein ums andere Mal kommt der Wunsch der Stadt nach Wohnbauflächen auf den Tisch, so auch wieder im Bad Emser Stadtrat, der sich im Dezember zu seiner letzten Sitzung des Jahres traf. Und gerade in puncto Bauen tut sich demnächst wohl wieder was Neues in Bad Ems.