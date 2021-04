Gut voran geht es an der Baustelle in der Villenpromenade. Dort baut die Stadt eine fünfgruppige Kindertagesstätte, die nach den Sommerferien die Pforten für etwa 95 Kinder öffnen soll – wie viele Plätze die Einrichtung genau anbieten kann, klärt sich mit der Betriebserlaubnis. Die Anmeldeliste jedenfalls ist schon mal voll. Wie die Kita künftig heißen soll, steht zwar noch nicht ganz fest. Ein Name wurde aber definitv schon ausgeschlossen.