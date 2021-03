Nach dem Felssturz bei Kestert werden die Forderungen an die Politik laut. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer müsse „endlich in die Pötte kommen und in die Machbarkeitsstudie zum Bau des Rheintal-Tunnelsystems von St. Augustin bei Bonn bis Mainz-Bischofsheim einsteigen“, sagte jüngst Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn. Er ist nicht der Einzige, der das Wort ergreift.