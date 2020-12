Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 16:19 Uhr

Bahnunfall und Bahnlärm in Niederlahnstein: Die Diskussion im Video

Der jüngste Bahnunfall in Niederlahnstein sowie die Themen Bahnlärm und -erschütterungen griff eine Diskussion am Freitagabend in der Wache Nord der Lahnsteiner Feuerwehr auf. Wir haben die Diskussion im Livestream übertragen. Das ganze Video jetzt auf Abruf.