Bahamas Beach: An Nassauer Lahnbastei ist ein Strand geplant

Wetter wie im Hochsommer, eine entspannte Corona-Lage, viele Menschen drängen nach draußen und sehnen sich nach Gemeinschaft und einer Abkühlung. Kein Wunder, dass idyllische Plätze wie rund um den Beachclub in Fachbach schon fast überlaufen sind. Bereits seit vergangenem Jahr hegt Cenk Barutcu den Plan, eine chillige Strandatmosphäre auch in Nassau zu schaffen. Die Pandemie und die Details genehmigungsrechtlicher Fragen haben die eigentlich für 2020 geplante Eröffnung bislang verhindert. Doch Cenk Barutcu zeigt sich optimistisch, noch in dieser Saison einen Anfang machen zu können.