Bagger prägen bald das Bild: Hohe-Lay-Straße wird für etwa eine Jahr zur Großbaustelle

Eine weitere Großbaustelle steht in Nassau unmittelbar bevor. Sie wird von Mitte August an vor allem dem Anliegerverkehr zu schaffen machen: die Sanierung der Hohe-Lay-Straße. Für den ersten Teil der Maßnahme sind bis zu 14 Monate veranschlagt. Die Werke der Verbandsgemeinde, die vor der eigentlichen Erneuerung der Straße Kanäle und Wasserleitungen austauschen, rechnen damit, dass erhebliche Belastungen auf die Bürger zukommen, zumal gleich um die Ecke in der Kaltbachstraße wenig später ebenso eine große Maßnahme ansteht, die die Verkehrsführung ordentlich durcheinanderwirbeln wird.