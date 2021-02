Plus Hahnstätten

Bäcker-Lieferant mit Waffe bedroht: Überwachungskamera filmt Raubüberfall in Hahnstätten

Es war 3:35 Uhr, er wollte die frischen Backwaren in die Filiale bringen, da blickte der Mann plötzlich in den Lauf einer Schusswaffe. Auf dem Netto-Parkplatz in Hahnstätten ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Raubüberfall gekommen. Der Täter hatte es auf Wertgegenstände in seinem Lieferwagen abgesehen.