Bad Emser Sporthalle: Ganze „Mannschaft“ versucht einzubrechen

Gleich eine ganze „Mannschaft“ Jugendliche hat am Dienstagabend versucht, in die Sporthalle Hasenkümpel in Bad Ems einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 19.40 Uhr das Treiben am Sportplatz bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Offenbar hatten die jungen Leute versucht, die Tür mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Als die Beamten eintrafen, nahmen die Jugendlichen Reißaus, doch die nachspurteten Polizisten erwischten zumindest drei der Täter, Jungs zwischen 14 und 16 Jahren, die vorläufig festgenommen wurden. Alle drei wohnen im Rhein-Lahn-Kreis.

Durch die „Bearbeitung“ mit dem Pflasterstein entstand Sachschaden an der Turnhalle. Und zwar an den Streben der Lüftungsgitter und an einer Nebeneingangstür. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an. Insgesamt sollen es zehn gewesen sein. Ob sie in der Halle Sport oder Unfug treiben wollten, ist nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. cet

Zeugen, die Hinweise zu den Mittätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon 02603/9700, zu wenden.