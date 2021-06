Wer in der belgischen Kurstadt Spa ein Mineralwasser bestellt, der verlangt kein „Eau minérale“, sondern ein „Spa“. Doch mehr noch als den Namen des Mineralwassers hat das Städtchen in den Ardennen den Begriff für Wellness im Allgemeinen und Kurressorts weltweit geprägt. Als Patin aller Kurorte war Spa bereits im 18. Jahrhundert etabliert und gehört damit natürlich zu den elf bedeutenden europäischen Heilbädern des 19. Jahrhunderts, die gemeinsam als „Great Spas of Europe“ auf die Welterbe-Liste der Unesco eingetragen werden wollen.