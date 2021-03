Hochwasser am Mittelrhein und am Rhein-Lahn-Eck: In Oberwesel überflutete der Rhein am Vormittag die B 9, sie wurde bis St. Goar gesperrt. Am Montagnachmittag um 15 Uhr wurde die Bundesstraße 42 vom Landesbetrieb Mobilität durchgehend von Braubach bis zur Landesgrenze Hessen gesperrt. Zudem sind weitere Straßen und der Fährbetrieb betroffen.