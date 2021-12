B 42 in Lahnstein: Arbeiten an Brückenbau abgeschlossen

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mitteilt, sind die Arbeiten an der B 42 Höhe Allerheiligenbergstraße in Lahnstein weitestgehend abgeschlossen.

Bereits am Freitag, 10. Dezember, wurden die letzten verkehrsbeschränkenden Maßnahmen auf der B 42 zurückgebaut. Seit Samstag, 11. Dezember, kann das Bauwerk wieder ungehindert passiert werden.

Trotz erheblicher coronabedingter Lieferengpässe, einer kontinuierlich suboptimalen Wetterlage sowie einigen unvorhergesehenen zusätzlichen Leistungen hätte die Maßnahme ohne nennenswerte Bauzeitverzögerung abgewickelt werden können, so der LBM.

Insgesamt hat der Bund rund 2,4 Millionen Euro in die Sanierung der Unterführung investiert. Im ersten Quartal 2022 sollen noch kleinere Restleistungen bei entsprechender Witterung durchgeführt werden, so die Ansage des LBM. Diese Restarbeiten würden in Tagesbaustellen mit nur geringen Einschränkungen für den Verkehr auf der B 42 und der Allerheiligenbergstraße in Lahnstein durchgeführt.