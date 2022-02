Autor Wilfried Dieterichs wuchs in Bad Ems auf

Wilfried Dieterichs, 1940 in Koblenz geboren, ist ab 1945 in Bad Ems aufgewachsen. Sein Berufsweg: Feinmechaniker, Zeitsoldat, Studium mit Abschluss zum Maschinenbautechniker. Seit 1963 nebenberufliche Tätigkeit für Tageszeitungen in Süddeutschland und Frankreich (Elsass), 1967 endgültiger Wechsel zur Presse und Volontariat bei der Rhein-Zeitung in Koblenz.