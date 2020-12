Nastätten

Am Donnerstag, 7. Mai, startet Ralf Holl wie geplant sein Autokino in Nastätten. Neben der nötigen Genehmigung von der Kreisverwaltung hat der Betreiber des Nastätter Kino-Centers nun auch eine UKW-Frenquenz von der Bundesnetzagentur zugewiesen bekommen, wie er unserer Zeitung erklärt. Die Frequenz wird benötigt, um den Ton des Films in die Autos übertragen zu können.