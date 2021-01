Bad Ems/Eitelborn

Der frische Schnee am vergangenen Freitag hat sie wieder auf die Piste gelockt: die Schlittenfahrer, Schneemannbauer und Schneeballwerfer. Der Mittelrheinische Golfclub erlaubt die winterlichen Aktivitäten auf seiner Driving Range – also dem Abschlag-Übungsplatz – auf der Denzerheide zwar nicht, duldet dies aber seit Jahren ohne viel Murren. Doch was am vergangenen Wochenende auf dem Golf-Areal los war, macht Clubmanager Jens Lederer fassungslos.