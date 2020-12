Nastätten

Eine rundum gelungene Idee von Ursula Näther war es, eine solche Ausstellung zu organisieren: Im Bauhof der Stadt Nastätten gelang es, unter dem Titel „Kunst trifft Handwerk im Bauhof“ Künstler verschiedener Richtungen unter ein Dach zu bringen. Stadtbürgermeister Marco Ludwig berichtete, dass es keine vier Wochen her sei, als die Nastätter Keramikkünstlerin Ursula Näther als Organisatorin in seinem Büro vorsprach und ihm ihre Idee unterbreitete. „Sie hat unglaublich viel Energie aufgewandt“, so Marco Ludwig.