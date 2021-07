Die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Nassauer Bauausschusses ist gut gefüllt mit Themen, die von großer Bedeutung für die Stadt sind. So gibt es beispielsweise offenbar Neuigkeiten zum geplanten stationären Hospiz. Die Planungen dazu finden sich zumindest auf der Agenda des Gremiums, das am Dienstag, 23. März, um 19 Uhr per Videokonferenz öffentlich tagt.