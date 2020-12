Lorch

Alte Fotos zeigen die Kammerburg als begehrtes Ausflugsziel im Wispertal. VW Käfer und Ford Taunus reihen sich aneinander vor dem Gebäude mit dem markanten Schriftzug an der Fassade, die Sonne scheint. Einige Jahre stand die Immobilie an der Abzweigung in Richtung Lipporn zuletzt allerdings leer, zudem hat es 2016 in einem Nebengebäude gebrannt. Doch jetzt zieht neues Leben ein.