„Im hochpreisigen Bereich“, so Bürgermeister Jens Güllering (CDU), bewegten sich die Beratungen in der Sitzung des Rates der VG Nastätten in Gemmerich. Beim Beschluss zur größten Summe ging es um ein neues Drehleiterfahrzeug mit Gelenkarm für die Feuerwehr in Nastätten. Es soll insgesamt rund 786.000 Euro kosten. Auch Entscheidungen zu Gerätehäusern wurden getroffen.