Rhein-Lahn

Es war ein historischer Moment, als der 97-jährige Konrad Schork, Bewohner des Caritas-Altenzentrums St. Josef in Arzbach, am Montagvormittag in der hauseigenen Kapelle der Einrichtung als erster Bürger im Rhein-Lahn-Kreis die Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat.