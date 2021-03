Die Natur ist Basis für die gefragten Schinder-Trails von Alex Holl aus Holzhausen. In die wurden einmal mehr Startgelder und Spenden investiert, die er an die Mühlbach-Schule Miehlen übergeben hatte. Schon im Jahr 2019 waren die naturverbundenen Sportler für die Initiative „Plant for the Planet“ angetreten. Ganz in diesem Sinne pflanzten die Drittklässler der Grundschule nun im Rahmen des Sachunterrichtes 200 Bäume in Nähe des Schulsportplatzes.