Vergangene Woche sind rituelle jüdische Bauwerke und Friedhöfe in Mainz, Speyer und Worms von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt worden, die sogenannten „SchUM“-Stätten. Die Buchstaben stehen für die Anfangsbuchstaben der Städte im Hebräischen. Schon im Mittelalter bildeten sie das Zentrum des Judentums in Europa. Auch im Rhein-Lahn-Kreis gibt es zahlreiche Orte, an denen die wechselvolle jüdische Geschichte und Bedeutung erlebbar wird.