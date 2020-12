Rhein-Lahn

Veranstaltungs- und Versammlungsverbote sollen derzeit helfen, dem Coronavirus Herr zu werden. Zu den Ausnahmen gehören Blutspendetermine, die weiterhin stattfinden dürfen. „Die Blutspende ist wichtig und bleibt es auch in diesen besonderen Zeiten“, sagt Benjamin Albrecht, stellvertretender Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland. So gibt es in den nächsten Wochen auch weiterhin Termine im Rhein-Lahn-Kreis – unter verschärften Hygienevorkehrungen und angepasst an die geltenden Corona-Bestimmungen.