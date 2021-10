Auch Betreutes Wohnen, Budget für Stadtumbau und neuer Standort für Radstätte sind Themen im Hauptausschuss

Plus

Gleich mehrere Projekte, die in der Stadt für Gesprächsstoff gesorgt haben, sind heute Abend Thema in der Sitzung des Hauptausschusses. Für die Wohnanlage für Betreutes Wohnen, die die Leifheit-Stiftung auf dem ehemaligen Brauereigelände errichten will, muss der Bebauungsplan Mühlpforte verändert werden. In dem dreigeschossigen Bau sollen rund 20 Wohnungen sowie zwei Wohngemeinschaften eingerichtet werden, die für Senioren besonders geeignet sind. Im Zuge der Bebauungsplanänderung sind Öffentlichkeit und Behörden zu beteiligen. Für dasselbe Projekt will die Stadt einen städtebaulichen Vertrag mit der Leifheit Immobilien- und Beteiligungen GmbH abschließen. Darin ist unter anderem geregelt, dass der Vorhabenträger die Kosten für die Bebauungsplanänderung trägt.