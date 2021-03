Auch Bad Emser Bahnsteigdach ist jetzt Denkmalzone

Nach Auffassung der Landesdenkmalpflege in der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) bildet Bad Ems aufgrund der einzigartigen Lage im tief eingeschnittenen Lahntal und mit seinen anspruchsvollen Bauten eines der eindrücklichsten Stadtbilder in Rheinland-Pfalz. Im Zusammenhang mit dem Welterbeantrag „Great Spas of Europe“ stellte sich für das Amt heraus, dass eine Nachqualifikation der bereits bestehenden Flächendenkmäler erforderlich wurde. Die sukzessiven Teilausweisungen von mehreren Denkmalzonen der vergangenen Jahrzehnte bildeten die Bedeutung des außergewöhnlichen Stadtdenkmals bislang nur ansatzweise ab.