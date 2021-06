Arzbacher wollen Dorfladen in der Limeshalle

Corona, Zeitgeist, Alter, Pech? Die Gründe für die Schließung der Geschäfte in Arzbach sind wohl facettenreich. Das ändert jedoch nichts am Ergebnis: Im Ortskern, wo noch vor wenigen Jahren eine gesunde Infrastruktur für reges Ladentürenschlagen sorgte, ist nun Wüste. Es gibt zwar noch einen Getränkehändler, aber nichts mehr „zu beißen“. Mit der Bäckerei Dorn und der Metzgerei Wirges haben im vergangenen Jahr die letzten Nahversorgungsgeschäfte in der Augstgemeinde die Pforten geschlossen. Doch die Arzbacher nehmen dies nicht einfach mit einem Schulterzucken hin. Schon länger – seit sich abzeichnete, dass die dörfliche Lebensmittelversorgung zusammenbrechen könnte – reift eine Idee in den Köpfen einiger Bürger heran.