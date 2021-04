Ab Montag, 2. Mai, rollen nach dem Felsrutsch von Kestert auf der rechten Seite wieder Züge durch das Mittelrheintal. Dies kündigte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz an. Demnach verlaufen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten vor Ort im Zeitplan, sodass ab dem 2. Mai zumindest ein Gleis wieder freigegeben werden kann. Die Vollsperrung der Bundesstraße 42 endet bereits am kommenden Montag, 19. April.