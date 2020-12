Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 15:05 Uhr

Rettert/Holzhausen

Arbeiten beginnen eine Woche später: B 274 ab Montag, 16. März, voll gesperrt

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße B 274 zwischen Holzhausen an der Haide und Rettert beginnen eine Woche später. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Ursprünglich sollte die Maßnahme am Montag, 9. März, beginnen, daraus wird in Abstimmung mit der bauausführenden Firma Montag, 16. März.