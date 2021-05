Am Pegelturm soll in dieser Woche ein Parkscheinautomat montiert werden, das ist dann das zweite Gerät dieser Art in Kaub. Damit verbunden ist eine lange währende Diskussion ums Anwohnerparken, die der Stadtrat jetzt fortgesetzt hat. Zudem wurde im Rat die Liegenschaften der Stadt und der Wendeplatz thematisiert.