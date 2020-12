Dausenau

Es röhrt, es dröhnt, es brummt, vor allem an Sonn- und Feiertagen: Motorräder cruisen durchs Lahntal, und Anwohner gehen auf dem Zahnfleisch. Auch und vor allem in Dausenau. Unzählige Male haben sich die Bürger bereits beschwert. Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler weiß um die Not im Ort, und das nicht nur vom Hörensagen. Auch zu ihr dringt der Motorenlärm, auch wenn sie ein Stückchen weiter weg von Ortsdurchfahrt und Umgehung wohnt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates machten sich geplagte Einwohner erneut Luft.