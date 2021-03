Antonio Vaccaro von der Nastätter Kita „Bienenkorb“: So ist mein Alltag als einziger männlicher Erzieher

Seit vergangenem Oktober ist Antonio Vaccaro Erzieher im kommunalen Kindergarten „Bienenkorb“ in Nastätten. Im Erzieherteam ist er der Hahn im Korb. Der gebürtige Mainzer ist 54 Jahre alt, hat mit seiner Frau drei leibliche Kinder und derzeit zwei Pflegekinder – sogar Großvater ist er schon geworden, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch beruflich hatte er nicht immer mit Kindern zu tun. Vor etwa zehn Jahren hat er sich an die Umschulung zum Erzieher gewagt. Mit der RLZ hat er darüber gesprochen, warum er sich für diesen Beruf entschieden hat und was die Herausforderungen und Freuden sind.