Marienfels/Dachsenhausen

Noch regelt eine Ampel den Verkehr auf der Landesstraße 335 zwischen Marienfels und Dachsenhausen. Einige Nebenarbeiten stehen noch aus, dann kann das neue 700 Meter lange Teilstück der Umgehungsstraße Marienfels/Miehlen in etwa drei Wochen genutzt werden. In dieser Woche wurde die Feinschicht aufgetragen, über die der Verkehr künftig rollen soll. Bis es so weit ist, bedarf es keiner Vollsperrung, die erst angedacht war.