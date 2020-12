Hömberg

Damit hatte ein E-Rollerfahrer in Hömberg nicht gerechnet: Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde der Mann, der mit seinem E-Scooter an der Ecke Rathausstraße/Nassauer Straße/Schulstraße stand, plötzlich von einem Unbekannten von hinten angegriffen. Der Angreifer traktierte sein Opfer mit Schlägen, bis es am Boden lag. Nach der Auseinandersetzung auf der Straße stieg der unbekannte Angreifer sowie eine weiterer, etwa 1,80 Meter großer, kräftiger Mann in einen weißen Kleinwagen. Das Auto machte sich Richtung Nassau aus dem Staub, der Verletzte blieb auf der Straße zurück.