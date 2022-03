Plus

Wenn die ersten Frühlingstage kommen, blüht endlich auch wieder die Hoffnung auf ein – nach Corona – „normales Jahr“. Wir haben die kleineren Gemeinden in der Verbandsgemeinde Nastätte gefragt, womit sie planen, welche Vorhaben es für dieses Jahr gibt, was in 2022 wieder möglich sein wird oder sollte. Wir beginnen hier zunächst im Süden der Verbandsgemeinde mit den Orten Welterod, Diethardt und Oberwallmenach.