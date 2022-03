Mit einem Appell in den sozialen Medien zum Zusammenhalt an die Bad Emser Bürgerinnen und Bürger sorgt Stadtbürgermeister Oliver Krügel aktuell für Aufsehen. In seiner Ansprache ruft er die Bevölkerung dazu auf, keine Menschen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich zu machen, nur weil sie russische Wurzeln haben.