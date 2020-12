Ransel/Kaub

Längst ist der Freistaat Flaschenhals dem Dunkel der Geschichte entschwunden, doch Andreas Arz taucht ihn mit seinem Krimi wieder in finsteres Licht. „Der Schatz im Flaschenhals“ lautet der Titel. Für den Autor aus Ransel ist es sein erster Roman. Die Handlung spielt im Jahr 1921 in einer „hochpolitisch-brisanten Zeit“, in der obendrein ein Schiff auf dem Rhein verunglückt.