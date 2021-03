Wer auf mitteleuropäischen Binnengewässern unterwegs ist, der kennt die Produkte der Firma Weiseler Bojen- und Maschinenbau. In den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün dienen sie auf dem Wasser als Wegweiser. André Heller stellt sie her mit den zwei festen Mitarbeitern Horst Himmighofen und Sebastian Mengel. Aber auch in anderen internationalen Gewässern sind die Bojen bekannt.