12.781 Wahlberechtigte waren für den Sonntag in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. 9257 haben dies getan, was einer Wahlbeteilung von 72,4 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei lediglich 64,4 Prozent, 2016 waren es 70,4 Prozent. Die Menschen am Mittelrhein nutzen das Angebot, mitbestimmen zu können. Das wird angesichts der guten Zahlen sehr deutlich.