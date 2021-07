Die Stadt Nassau unternimmt den nächsten Schritt in Richtung Sanierung der Alten Schule in Scheuern. Jetzt hat der Rat ein Büro mit weiteren Architektenleistungen im Wert von rund 12.000 Euro beauftragt. Ein Sanierungskonzept soll den Verantwortlichen in der Stadt eine Vorstellung davon vermitteln, welche Arbeiten notwendig sind, um das Backsteingebäude auf Vordermann zu bringen.