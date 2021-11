Bei einem Blaufärberkurs im Regionalmuseum von Nastätten nimmt Textil-Designerin Tanja Muth die Kursteilnehmer mit auf eine Reise, zurück in eine Zeit, in der das Färben mit natürlichen Farbstoffen noch gewerblich praktiziert wurde. In der Geschichte der „Blaufärberstadt“ und Umgebung spielt die mittelalterliche Handwerkskunst eine große Rolle.