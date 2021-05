Als Zeichen der Verbundenheit zwischen Nassau und Pont-Château: „Kleines Haus“ macht die Partnerschaft erlebbar

Die Corona-Pandemie hat in den zurückliegenden Monaten vieles auf lokaler und internationaler Ebene auf den Kopf gestellt. So auch das jährliche Treffen der Partnerstädte Nassau und Pont-Château an Pfingsten, das nicht nur im vergangenen Jahr, sondern auch in diesem abgesagt werden musste. Als Zeichen ihrer Verbundenheit gestaltete Stadtbürgermeister Manuel Liguori mit den Mitgliedern aus dem Partnerschaftskreis Nassau die vor dem Nassauer Rathaus aufgestellte Hütte ganz im Zeichen der deutsch französischen städtepartnerschaftlichen Verbundenheit. Benannt haben sie diese Hütte als „Kleines Haus der Partnerschaft“.