Weinähr/Obernhof

Der Bürgerweinberg an der Lahn wird seit Kurzem von einem angestellten Wingertschütz betreut. Die erste von zwei Stellen mit unterschiedlichen Aufgaben ist jetzt vergeben worden. Unter mehreren Bewerbern fiel die Wahl auf eine Frau, die unmittelbar am Fuße des Obernhofer Goethebergs zu Hause ist. Unterdessen haben zahlreiche Interessierte bei mittlerweile drei Arbeitseinsätzen gezeigt, dass die hoch motiviert an die Pflege der Weinstöcke gehen.