Nastätten

Der Nastätter Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag die Bebauungspläne Mühlbachtal 9. und 10. Änderung beschlossen. Das teilt Stadtbürgermeister Marco Ludwig unserer Zeitung mit. Diese Bebauungsplanänderungen ermöglichen es den Discountern Aldi und Lidl, ihre Filialen in Nastätten zu erweitern.