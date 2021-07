Aktuellen Bestand überprüft: Abiturientin Anne Neidhöfer belegt mit Vogelprojekt 2. Platz bei „Jugend fortscht“

Die junge Frau sitzt auf der Brüstung der Schutzhütte am Nassauer Burgberg und schaut konzentriert durchs Fernglas. Sie beobachtet zwei Rotmilane, die über Scheuern ihre Bahnen ziehen. Was sie nicht sieht, ist ein ungleich kleinerer Vogel, der in einem Gebüsch direkt neben der Hütte zu hören ist. „Das ist eine Mönchsgrasmücke“, sagt sie. Die 19-Jährige kennt sich aus in der Vogelwelt im Allgemeinen und am Burgberg ganz besonders. Hier hat Anne Neidhofer vor zwei Jahren viele Stunden ihrer Freizeit verbracht, um festzustellen, wie viele Brutvögel an den Hängen unterhalb der Burg leben. Das Ergebnis ist erfreulich, spiegelt aber auch den allgemeinen Verlust mancher Arten wider. Der Abiturientin hat es gerade einen zweiten Platz beim Landesentscheid von Jugend forscht eingebracht.