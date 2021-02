Rhein-Lahn

Aktuell sind 221 Personen mit Coronavirus infiziert: Inzidenz im Rhein-Lahn-Kreis bleibt kritisch

Die Kreisverwaltung hat die Zahlen der Infektionen in den beiden kritischen Bad Emser Kindertagesstätten am Dienstag aktualisiert. Im Zusammenhang mit der Kita Haus Maria Anna in Bad Ems sind es aktuell 26 infizierte Personen, davon 25 mit Mutation. Im Umfeld der Kita Play & Fun in Bad Ems sind aktuell 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon 18 mit Mutation. Weitere Testergebnisse stehen laut Verwaltung noch aus. Die Einrichtungen bleiben geschlossen – wie im Übrigen als Vorsichtsmaßnahme alle Kindertagesstätten der Kurstadt.