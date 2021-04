Rhein-Lahn

Aktuell 347 Corona-Fälle – Inzidenz bei 105,5

Der Inzidenzwert, eine vom Robert-Koch-Institut in der Corona-Pandemie vorgegebene Richtgröße, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beschreibt, lag für den Rhein-Lahn-Kreis am Donnerstag bei 105,5. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.