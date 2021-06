Aktuell 25 Infizierte im Rhein-Lahn-Kreis – Inzidenzwert liegt bei 8,2

Die Zahl der aktuell am Coronavirus Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis liegt bei 25 Fällen; davon sind 23 Mutationen. Die Zahlen teilt die Kreisverwaltung am Dienstagmorgen mit.

Der eine neue Fall stammt aus der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, beträgt laut Robert-Koch-Institut für den Kreis nun 8,2. An den zurückliegenden drei Tagen war es jeweils 7,4.

Die momentan Infizierten verteilen sich auf folgende Gebiete: VG Aar-Einrich (2), Bad Ems-Nassau (19), Diez (3) und Stadt Lahnstein (1). Die Verbandgemeinden Loreley und Nastätten bleiben weiterhin virusfrei. Seit Corona-Beginn sind im Rhein-Lahn-Kreis zu verzeichnen: