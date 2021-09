Egal ob Scholz, Oster oder Lindner – Wahlplakate flankieren derzeit allerorten die Straßen, auch wenn man durch Weisel fährt. Ein Name fehlt dort allerdings auf den Ständern, nämlich der von Hubert Erdkamp. Dabei will der 52-Jährige am 26. September ebenfalls gewählt werden – und zwar zum Ortsbürgermeister.