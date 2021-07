Die Stadt Nassau legt großen Wert auf Blumen und Blühflächen. So schmücken bereits seit mehreren Jahren prächtige Schmuckbeete, Blumenampeln und Blumenkübel das Stadtzentrum. Auch in den Ortsteilen Bergnassau und Scheuern grünt und blüht es eifrig. Wie Stadtbürgermeister Manuel Liguori sagt, ist die Blütenpracht in der Nassauer Innenstadt ein Aushängeschild. Zu verdanken ist das unter anderem auch den Bürgern der Stadt.